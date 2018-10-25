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نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد نتيجة اختبارات المتقدمين للالتحاق بورشة التدريب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:04 م
نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد نتيجة اختبارات المتقدمين للالتحاق بورشة التدريب
أشرف زكي
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محمد النجدي
 

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين للالتحاق بورشة التقييم والتدريب الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.

 

وأكدت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى على صفحة النقابة وفى مسرح النهار وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ١٠.

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