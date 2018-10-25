نقابة المهن التمثيلية تعلن موعد نتيجة اختبارات المتقدمين للالتحاق بورشة التدريب
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:04 ممحمد النجدي
أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات المتقدمين للالتحاق بورشة التقييم والتدريب الخاصة بنقابة المهن التمثيلية.
وأكدت الصفحة الرسمية لنقابة المهن
التمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف يتم الإعلان عن
نتيجة المرحلة الأولى على صفحة النقابة وفى مسرح النهار وذلك يوم الجمعة الموافق
٢٦ / ١٠.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018