نهال نبيل تريندينج على اليوتيوب بكليب "كان واحشنى".. والنجوم يهنئونها (صور)

عبرت المطربة الفنانة نهال نبيل، عن سعادتها بنجاح أحدث فيديو كليب لها وهو بعنوان "كان واحشنى" ووصوله للمرتبة الرابعة فى قائمة التريندينج على اليوتيوب.

وشكرت نهال الجمهور الذى يقف بجوارها ويساندها فى نجاح أغنيتها كما أشادت بفريق العمل الذى ساعدها أثناء إخراجها للفيديو كليب وشاركها النجاح.. أغنية "كان واحشنى" تم تصويرها فى باريس وهى من إخراج وألحان نهال نبيل وكلمات تامر حسين وتوزيع خالد نبيل، وتعرض الآن حصريا على قناة "مزيكا" وتذاع أيضا على محطة راديو 9090.

الجدير بالذكر أن الفنانة نهال نبيل تلقت التهانى من العديد من النجوم بعد نجاح "كان واحشنى" ومن بينهم "تامر حسنى واحمد مكى ومحمد محيى وسوما ونداء شرارة وزيزى عادل وهايدى موسى وهيثم نبيل وعلى الألفى وحسن نصير وحليم وأحمد زعيم وكريم كامى والمطرب الكويتى جاسم محمد ومحمد شبانة والملحنون صلاح الشرنوبى وخالد حماد وعمرو طنطاوى وشريف إسماعيل ومصطفى جادو وثامر توفيق واحمد البرازيلى وكريم بغدادى واحمد حسين ومحمود عيد والشاعر أيمن عز وإيهاب عبده والمنتج محمد جابر ومهندس الديكور إيهاب العادلى ومدير التصوير نادر نقورى.