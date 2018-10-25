بلس | مشاهدة مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي | كورة لايف | كول كورة





يقابل فريق الأهلي السعودي، نظيره الفتح، بالجولة السابعة من منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018- 2019.، غدًا، الخميس الموافق 25 أكتوبر، على ملعب الملك عبدالله الدولي.





يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر في آخرى.





بينما يقع الفتح بالمركز السابع برصيد 9 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.





تاريخ مواجهات الفريقين:





التقى الفريقان في 18 مناسبة بالبطولة.. حقق الأهلي العلامة الكاملة في 11 لقاء مقابل 3 انتصارات للفتح، وخيم التعادل على 4 مواجهات.. أكبر فوز بين الفريقين من نصيب الأهلي بخماسية نظيفة في الدور الثاني موسم 2015-2014.





موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم





الأهلي السعودي Vs الفتح.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 + دوري بلس HD2 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية 2) + عبدالله الحربي (دوري بلس 2) .





موعد المباراة :

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت السودان .

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:30 مساءاً بتوقيت تونس .

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:30 مساءاً بتوقيت قطر.

3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





الأهلي يسعي للاستفاقة أمام الفتح:





يأمل فريق الأهلي في استعادة توازنه بعد خسارته، بسداسية أمام الاتفاق في المباراة الماضية، ليتراجع الراقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.





تشكيل الأهلي أمام الفتح:





حراسة المرمي: محمد العويس





خط الدفاع: محمد عبدالشافي .. معتز هوساوي .. اليكسيس .. سعيد المولد





خط الوسط: جوزيف دي سوزا .. حسين المقهوي .. خوسية خورادو .. دجانيني





خط الهجوم: مهند عسيري ... عمر السومة



