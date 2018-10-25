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لايف HD مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس الموافق 25-10-2018.. كورة اون لاين لايف

تشكيل الاتحاد أمام الهلال:

حراسة المرمى: عساف القرني - الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل - الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا - الهجوم: بيزيتش، رومارينيو

والسهرة تأتي مع الكلاسيكو الكبير ومع استوديو تحليلي كبير يقوده في القناة السعودية الرياضية الاولى الإعلامي وليد الفراج ومعه نخبة كبيرة من المحللين منهم محمد نور نجم الاتحاد ويوسف الثنيان نجم الهلال وأحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك ويقوم بالتعليق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي