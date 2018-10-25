الآن الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رابط لايف

تستأنف مساء اليوم الجولة السابعة والتي أفتتحت بمباراة الفيصلي والرائد وذلك بدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين وتشهد لقاءات هامة حيث يستضيف الهلال نظيره الاتحاد بملعب الامر فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض بينما يستقبل الأهلي الفتح عل ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية وفي لقاء ثالث يتقابل الاتفاق مع الحزم بملعب بملعب محمد بن فهد بالدمام

ويقدم لكم الفجر الرياضي عزيزي القارئ مواعيد مباراتي اليوم والتي ستكون في غاية الندية خاصة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ولقاء الأهلي الجريح أمام الفتح ولاتقل ندية مباراة مباراة المنتشي بتحقيق اكبر فوز في المسابقة حتى الان الاتفاق أمام النادي الكبير الاهلي بسداسية مقابل هدفين مع نظيره الحزم الذي حقق الانتصار الثاني له هذا الموسم بالجولة السادسة ايضا ويقام هذا اللقاء الأخير في تمام الساعة 5.40 دقيقة بتوقيت المملكة وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة دوري بلس والقناة السعودية الرياضية +1 ويقوم بالتعليق على المباراة على دوري بلس جعفر الصليح

الآن الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رابط لايف



