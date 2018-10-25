يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم | الآن مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:00 م
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم | الآن مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم
مبارة الكلاسيكو السعودي الكبير بين الهلال والاتحاد، سيسبقها استوديو تحليلي يضم عمالقة كرة القدم العربية والإعلام الرياضي على القناة السعودية الرياضية الاولى، سيقدمه الإعلامي وليد الفراج، وبصحبة نخبة كبيرة من المحللين من بينهم محمد نور، نجم الاتحاد، يوسف الثنيان، نجم الهلال، أحمد وحسام ميدو، نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك، ويعلق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي.
مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، وذلك حينما يستضيف الهلال السعودي نظيره الاتحاد، على ملعب الامر فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة السابعة بدوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
يخوض نادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه المحنك خورخي جيسوس، واحدة من الاختبارات القوية أمام الاتحاد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في البطولة التي يطلق عليها هذا الموسم "دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري، ومشاركة عدد من اللاعبين المميزين كالإماراتي الموهوب عمر عبد الرحمن والفرنسي جوميز.
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم | الآن مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم
مباراة
الهلال أمام الاتحاد ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة
السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن
وسوريا وفلسطين، عبر قناة السعودية الرياضية 1 KSA Sport HD 1، وتطبيق دوري
بلس، وتعليق مميز للمعلقين علي سعيد الكعبي وفارس عوض.
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم | الآن مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم
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