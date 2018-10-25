يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم | الآن مشاهدة الهلال والاتحاد اليوم 

مبارة الكلاسيكو السعودي الكبير بين الهلال والاتحاد، سيسبقها استوديو تحليلي يضم عمالقة كرة القدم العربية والإعلام الرياضي على القناة السعودية الرياضية الاولى، سيقدمه الإعلامي وليد الفراج، وبصحبة نخبة كبيرة من المحللين من بينهم محمد نور، نجم الاتحاد، يوسف الثنيان، نجم الهلال، أحمد وحسام ميدو، نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك، ويعلق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي.



