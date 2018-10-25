على الطريقة التركية.. جربي تحضير الدجاج في الفرن

المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : 2 حبة (مقشرة ومفرومة ناعم)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أخضر حار : قرن (مفروم ناعم)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- عصير الليمون : 1 حبة





طريقة التحضير

1. اخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم مع الفلفل الحار وزيت الزيتون في محضرة الطعام حتى يصبح المزيج ناعماً.





2. ضعي الخليط في طبق وأضيفي الفلفل الأسود والبهارات المشكلة والملح والقرفة وحركي المزيج.





3. ثم أضيفي عصير الليمون وقلبي.





4. تبلي الدجاج المقطع بالخليط حتى يتغطى تماماً وغطي الطبق واتركي الدجاج ليلة كاملة في الثلاجة.





5. ضعي الدجاج مع التتبيلة في صينية الفرن وغطيها بورق القصدير وأدخليها للفرن على حرارة متوسطة لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.



