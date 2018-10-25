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سعر هدية محمد صلاح من السيدة المصرية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:08 م
سعر هدية محمد صلاح من السيدة المصرية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن سعر علبة الشيكولاتة التي منحتها السيدة المصري إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.


وأكدت الصحيفة أن سعر علبة الشيكولاتة البلجيكية من ماركة  Corné يبلغ 42 جنيهًا إسترليني ما يوازى 1000 جنيه مصري.

وتواجدت سيدة مصرية في مدرجات ملعب آنفيل وطلبت قميص محمد صلاح ثم منحته هديتها وهي علبة الشيكولاتة.

كان محمد صلاح قد سجل هدفين في فوز ليفربول برباعية على النجم الأحمر ضمن منافسات الجولة الثالثة من  دوري أبطال أوروبا.


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