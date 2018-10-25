انقطاع المياه عن بعض مناطق حي شرق المنصورة لمدة 6 ساعات





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه ببعض مناطق حي شرق المنصورة وهي ( توريل الجديدة - توريل القديمة - قولنجيل - جزء من جديلة ) وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 27/10/2018 وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم ؛ وذلك نظراً لقيام الشركة باعمال احلال وتجديد وتركيب محابس بنطاق حي شرق المنصورة.





وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .







