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انقطاع المياه عن بعض مناطق حي شرق المنصورة لمدة 6 ساعات

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:27 م
انقطاع المياه عن بعض مناطق حي شرق المنصورة لمدة 6 ساعات
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أحمد الشيخ
 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه ببعض مناطق حي شرق المنصورة وهي ( توريل الجديدة - توريل القديمة - قولنجيل - جزء من جديلة ) وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 27/10/2018  وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم ؛ وذلك نظراً لقيام الشركة باعمال احلال وتجديد وتركيب محابس بنطاق حي شرق المنصورة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .


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