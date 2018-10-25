"الصبار".. الحل الأمثل لترطيب البشرة في الشتاء

تعاني النساء من جفاف بشرتهن في الشتاء، بسبب قلة إفرازات الدهون وهذا يجعل البشرة بها حبوب وبقع وتحتاج إلى ماسكات لترطيبها، والصبار يعد من أفضل الأنواع لترطيب البشرة في فصل الشتاء.





الصبار يحتوي على مواد طبيعية وفيتامينات، تعمل على تجديد الخلايا، وترطب البشرة، كما يحتوي على مضادات أكسدة يسمح لوجهك بالتنفس، بالإضافة إلى توحيد لونه، وإزالة البقع الداكنة.





ماسك الصبار والعسل

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة من الموز المهروس

- ملعقة صغيرة من الزبادي

اخلطي المكونات ، ووزعيها على بشرتك بشكل متساوٍ.

اتركي الخليط على وجهك لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.





ماسك الصبار وزيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة حليب

اخلطي المكونات ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.