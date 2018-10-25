يلا شوت - HD تويتر olline - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم | بث مباشر الهلال والاتحاد لايف .. يلا شوت
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:24 م
يلا شوت - HD تويتر olline - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم | بث مباشر الهلال والاتحاد لايف .. يلا شوت
يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الاتحاد اليوم الخميس في كلاسيكو الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.
ونشر حساب دوري بلس على تويتر فيديو لأجمل الأهداف الخالدة في كلاسيكو الهلال والاتحاد خلال المواسم الأخيرة.
يذكر أن عدد المواجهات السابقة بين الهلال والاتحاد هو 153 مباراة حيث يعد الهلال الأكثر فوزًا برصيد 62 مباراة.
وكانت أول مباراة أقيمت بين الهلال والاتحاد في يناير من عام 1964.
ويذكر أن آخر مباراة أقيمت بين الهلال والاتحاد كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في يناير من العام الجاري، حيث سجل للاتحاد لاعبه السابق فهد الـأنصاري، بينما سجل لنادي الهلال اللاعب مختار فلاته.
يلا شوت - HD تويتر olline - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم | بث مباشر الهلال والاتحاد لايف .. يلا شوت
تُقام مباراة الهلال والاتحاد اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.
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