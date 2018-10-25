محمد بن راشد لمحمد بن سلمان: يا جبل ما يهزك ريح

وجه حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء تحية شعرية إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

ونشر على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام" قصيدة أهداها إلى ولي العهد السعودي، جاء فيها:

إلى الأخ محمد بن سلمان:

يـاجـبـل مـــا يـهـزك ريــح

كـلـنا فــي صـفك اخـوانك

مـعـك بـالتصريح والـتلميح

نـبذل المجهود في شانك

يـامحمد مـن جفاك ايٌطيح

نــاصــرك الله ع عــدوانـك

يذكر أن حاكم دبي كان أكد الأربعاء، بعيد مشاركته في مؤتمر الاستثمار، أن كلمات محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار "حقيقية، متفائلة، جامعة للكلمة، ومعركته الشخصية في تنمية المنطقة نحن معه فيها بالحال والمال"

كما توجه إلى الأمير محمد بن سلمان قائلاً:" همم الجبال التي يملكها السعوديون تستطيع أن توحد وتحرك المنطقة لبناء مستقبل حقيقي ومستقر ومزدهر للعرب .. جميع العرب ."