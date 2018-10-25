ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سويلم: الأهلي والترجي في برج العرب بحضور 40 ألف مشجع

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:18 م
سويلم: الأهلي والترجي في برج العرب بحضور 40 ألف مشجع
طباعة
عمرو مصطفى
 
أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في برج العرب بالإسكندرية.

وقال "سويلم" عبر إذاعة "أون سبورت ":"الأمن وافق على إقامة المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 40 ألف مشجع على أن يعلن ذلك في الاجتماع الأمني يوم السبت المقبل".

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف 3-2 بمجموع اللقائين.

المزيد عن: نهائي دوري أبطال إفريقيا الاهلي والترجي في النهائي الأهلي والترجي في برج العرب الأهلي والترجي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 3:40:01 PM