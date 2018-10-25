سويلم: الأهلي والترجي في برج العرب بحضور 40 ألف مشجع

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي والترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستقام في برج العرب بالإسكندرية.





وقال "سويلم" عبر إذاعة "أون سبورت ":"الأمن وافق على إقامة المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 40 ألف مشجع على أن يعلن ذلك في الاجتماع الأمني يوم السبت المقبل".





وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف 3-2 بمجموع اللقائين.



