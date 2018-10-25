عادات خاطئة تدمر الرجيم.. اجتنبيها!

هناك عادات خاطئة تفسد الرجيم يحب عليكِ تجنبها للاستفادة من الرجيم في حرق دهون الجسم والحصول على الوزن المطلوب:-





• تناول الوجبة، قبل النوم مباشرة.

• عدم تقسيم الوجبات الرئيسة إلى خمس وجبات صغيرة، ممَّا يمنع زيادة نسبة التمثيل الغذائي في الجسم، ويؤدِّي إلى عدم إحراق الدهون.

• الإكثار من تناول الأطعمة، التي تحتوي على الكربوهيدرات، كالخبز الأبيض والأرز والمعكرونة.

• شرب القهوة المُحلَّاة بالكريما.

• الإفراط في إضافة الملح إلى الطعام، أو تناول الأطعمة المملَّحة.

• شرب المشروبات الغازيَّة الخاصَّة بالحمية؛ لاحتوائها على مواد تحلية اصطناعية تُسهم في زيادة الوزن.

• تناول الحلويات منخفضة السعرات الحرارية، إذ أن غالبيتها تحتوي على السكَّر المُكرَّر الذي يزيد الوزن، وخصوصًا في منطقة البطن.

• تناول الحليب قليل الدسم، فهذا الأخير أيضًا غني بالسعرات الحراريَّة.





كيف نتخلَّص من العادات الضارة بالرجيم؟

1. يجب شرب الكمّ الأكبر من الماء، يوميًّا، أي ما لا يقلّ عن ثمانية أكواب منه.

2. يُنصح بعدم الإسراف في تناول الأطعمة قليلة الدهون والسعرات؛ حيث يظنُّ البعض أنَّ تناول هذه الأطعمة بأيّ كم لن يزيد الوزن أو يؤثِّر في نجاح النظام الغذائي، وهذا معتقد خاطئ، بالطبع!

3. يُستحسن عدم تفويت وجبة الفطور.

4. يُحبَّذ ممارسة التمرينات الرياضية، يوميًّا، وذلك قبل الفطور بنصف ساعة، إذ تُساعد الرياضة في الحدِّ من الشعور بالجوع.