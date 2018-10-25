ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على الصدارة إفريقيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:15 م
التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على الصدارة إفريقيا
طباعة
محمد وليد الجموسي
 

حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على صدارته القارية مرتقيا مركزا واحدا عالميا (22) خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.
وتقدم المنتخب التونسي على السنيغال (25 عالميا) ونيجيريا (44) والكونغو الديمقراطية (46) والمغرب (47).
وعلى الصعيد العالمي انفرد المنتخب البلجيكي بالصدارة متقدما على فرنسا والبرازيل وكرواتيا وانقلترا واوروغواي. 
وفي ما يلي التصنيف الجديد: 
1- بلجيكا 1733 نقطة 
2- فرنسا 1732 
3- البرازيل 1669 
4- كرواتيا 1635 
5- انقلترا 1619 
6- اوروغواي 1617 
7- البرتغال 1616 
...
22- تونس 1515 
25- السنيغال 1501 
44- نيجيريا 1431 
46- الكونغو الديمقراطية 1423 
47- المغرب 1422 
51- الكامرون 1408 
52- غانا 1407 
57- بوركينافاسو 1390 
58- مصر 1378   

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 3:40:19 PM