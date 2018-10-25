التصنيف الشهري للفيفا: المنتخب التونسي يحافظ على الصدارة إفريقيا
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:15 ممحمد وليد الجموسي
حافظ المنتخب التونسي لكرة القدم على صدارته القارية مرتقيا مركزا واحدا عالميا (22) خلال التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس.
وتقدم المنتخب التونسي على السنيغال (25 عالميا) ونيجيريا (44) والكونغو الديمقراطية (46) والمغرب (47).
وعلى الصعيد العالمي انفرد المنتخب البلجيكي بالصدارة متقدما على فرنسا والبرازيل وكرواتيا وانقلترا واوروغواي.
وفي ما يلي التصنيف الجديد:
1- بلجيكا 1733 نقطة
2- فرنسا 1732
3- البرازيل 1669
4- كرواتيا 1635
5- انقلترا 1619
6- اوروغواي 1617
7- البرتغال 1616
...
22- تونس 1515
25- السنيغال 1501
44- نيجيريا 1431
46- الكونغو الديمقراطية 1423
47- المغرب 1422
51- الكامرون 1408
52- غانا 1407
57- بوركينافاسو 1390
58- مصر 1378