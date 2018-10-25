لرجيم صحي.. طريقة عمل بسكويت اللوز

المقادير

- سكر البودرة : كوب

- لوز : 2 كوب

- ماء الزهر : 4 ملاعق كبيرة

- ماء الورد : 4 ملاعق كبيرة





طريقة التحضير

1. اسلقي اللوز بالماء ثمّ صفّيه وقشّريه.





2. ضعي حبات اللوز في الخلاط الكهربائي واهرسيها جيداً.





3. أضيفي السكر وماء الزهر وماء الورد واخلطي من جديد حتى تحصلي على عجينة متماسكة ودبقة.





4. قسّمي العجينة إلى 26 قطعة متساوية وشكّليها بحسب رغبتك.



