ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

لرجيم صحي.. طريقة عمل بسكويت اللوز

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:14 م
لرجيم صحي.. طريقة عمل بسكويت اللوز
بسكويت اللوز
طباعة
 
المقادير
- سكر البودرة : كوب 
- لوز : 2 كوب 
- ماء الزهر : 4 ملاعق كبيرة 
- ماء الورد : 4 ملاعق كبيرة 

طريقة التحضير
1. اسلقي اللوز بالماء ثمّ صفّيه وقشّريه.

2. ضعي حبات اللوز في الخلاط الكهربائي واهرسيها جيداً.

3. أضيفي السكر وماء الزهر وماء الورد واخلطي من جديد حتى تحصلي على عجينة متماسكة ودبقة.

4. قسّمي العجينة إلى 26 قطعة متساوية وشكّليها بحسب رغبتك.

5. صفّي القطع على صينية مغلّفة بورق زبدة واخبزيها في فرن محمّى على حرارة متوسّطة حوالي دقيقتين حتى يتغيّر لونها.
المزيد عن: كتشينو طريقة عمب بسكويت اللوز المطبخ الطبخ التحضير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 3:40:01 PM