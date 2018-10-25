انطلاق أشغال بناء جسر ببوعرادة في موفى أكتوبر الجاري

تنطلق موفى شهر أكتوبر الجاري أشغال بناء جسر وادي بوعرادة ومن المتوقع أن تدوم الاشغال سنة ونصفا، وذلك باعتمادات مالية تقدّر بـ4 مليون دينار، وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجهيز والتهيئة الترابية، دريد منصر لـ(وات).

وأعلن منصرعن انطلاق أشغال بناء جسر على واد المالح على مستوى الطريق الجهوية 47 (بوعرادة في اتجاه الكريب)، خلال شهر سبتمبر المنقضي، وذلك بكلفة مالية تقدّر بـ2 مليون دينار وتتواصل الاشغال مدّة سنة كاملة.

وأفاد أنه تم تكليف مكاتب دراسات لمتابعة مراحل التنفيذ ومراقبة الامثلة الهندسية، وذلك بغية متابعة جودة انتاج المشاريع.

وتحدّث عن المشاريع الطرقية في الجهة التي ما زالت في طور الانجاز وتمتد على مساحة 403 كلم بكلفة مالية تقدّر بـ300 مليون دينار، فضلا عن برامج تنموية أخرى تهمّ 56 كلم.

وتبعد بوعرادة حوالى 37 كلم عن شمال شرق سليانة و 70 كلم عن جنوب غرب تونس.



