الطائرة يوقف تنفيذ حكم حل الاتحاد باستشكالين "مستندات"

أقام مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة خالد ناصف سليم صباح اليوم الخميس استشكال رقم 969 لسنة 2018 د/7 إشكالات فى محكمة القاهرة الجديدة لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة الصادر من مركز التسوية والتحكيم فى الدعوى القضائية رقم 159 لسنة ق1 لسنة 2017 ، لصالح فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق والذى أقام الدعوى لإلغاء الانتخابات بسبب بطلان صوت نادى الصيد .





كما أقام الاتحاد استشكالًا أمس الأربعاء فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية أمس الأربعاء رقم 3 لسنة ق1 لسنة 2018 فور تسلمه الصيغة التنفيذية للحكم .





وكان فؤاد عبد السلام الذى حصل على حكم الحل هو من كان يدير الانتخابات التى قام بالطعن عليها ، عندما كان يرأس اللجنة المؤقتة التى شكلها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابقة لإدارة الاتحاد .





من ناحية أخرى رفض مجلس إدارة الاتحاد لغة التهديد التى تضمنها الخطاب الذى أرسله عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى للعبة إلى اللجنة الأوليمبية ، والذى هدد فيه بتجميد اللعبة اذا لم يقم الاتحاد بتفيذ حكم حل المجلس وإجراء الانتخابات فى موعد أقصاه 30 أكتوبر الجارى .





وقال أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد أنه لم يتوقع أن يصدر خطاب بهذه اللهجة المتعنتة من رئيس الاتحاد الإفريقى المصرى الدكتور عمرو علوانى ، خاصة وأن الحكم الصادر ليس حكما نهائيا ، مشيرا إلى أنه لا يحق للاتحاد الافريقى تجميد النشاط أو حل الاتحاد ، لأنه ليس له سلطة أو حق فى ذلك ، ويحق فقط للاتحاد الدولى تجميد النشاط أو حل الاتحاد بعد صدور حكم نهائى ، وقيام اللجنة الأوليمبية المصرية بمخاطبته فى هذا الشأن .





ولفت عبد الدايم إلى أن الاستشكال الذى أقامه الاتحاد فى محكمة القاهرة الجديدة تحدد نظره يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر المقبل، مضيفا أن الاتحاد أرسل خطابا إلى اللجنة الاولمبية يفيد قيام الاتحاد بتقديم استشكال على الحكام الصادر ضده في مركز التسوية و التحكيم و لم يتحدد موعد نظره بعد.