رابط كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Online – كول كورة Al Hilal

يشهد اليوم الخميس الموافق 25-10-2018 مواجهة قوية بين فريقي الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019 .





مباراة الهلال والاتحاد





وتتجه أنظار الجماهير الرياضية السعودية إلى اللقاء المرتقب والذي سيجمع قطبي الكرة السعودية الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة (7) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد.





حيث يستضيف الهلال نظيره الاتحاد بطموحات مختلفة وبآمال متجددة يسعى خلالها الفريق الهلالي لتحقيق الانتصار بدعم من جماهيره ولمواصلة مطاردته للمتصدر النصر وإنهاء الفارق النقطي بين الفريقين ليصبح لكلاهما (18) نقطة.





موعد مباراة الهلال والاتحاد





تأتي المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Online – كول كورة Al Hilal

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد





من المقرر أن يتم إذاعة الكلاسيكو السعودي الشهير بين الهلال والاتحاد عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ويتابع عدد كبير من الجمهور السعودي والعربي المباراة نظرًا لشعبية الفريقين والجماهيرية التي يتمتع بها لاعبو الفرق السعودية.





تذاكر مباراة الهلال والاتحاد اليوم





بدأ طرح تذاكر كلاسيكو الكرة السعودية الذي سيقام غداً بين الكبيرين الهلال والاتحاد على إستاد الأمير فيصل بن فهد في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي.





وستستمر عملية طرح التذاكر للمشجعين حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، عبر منافذ إستاد الأمير فيصل بن فهد وأيضاً في مقر نادي الهلال بالرياض.





أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد





وبحسب تقارير صحفية فإن أسعار التذاكر تبدأ من 30 ريال للدرجة الموحدة للأفراد والعائلات عل حد سواء، وتم تحديد 300 ريال للمنصة الفضية و500 ريال للمنصة الذهبية أيضاً للأفراد والعائلات.





وسيتواصل بيع التذاكر يوم المباراة اليوم الخميس في نفس المنافذ المعلن عنها، علماً بأنه سيتم تخصيص 70% من مساحة مدرجات الملعب لصالح جمهور الهلال، بينما سيتم منح جماهير العميد الـ 30% الباقية من مساحة المدرجات نظراً لأن المباراة ستقام على أرض الزعيم.





بعثة العميد في الرياض





وكانت بعثة نادي الاتحاد قد وصلت الرياض استعداداً لمباراة اليوم حسبما أعلن الحساب الرسمي للعميد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





آخر مباراة رسمية بين الفريقين





يذكر أن آخر مباراة رسمية بين الفريقين كانت في إطار نهائي السوبر لعام 2018 على كأس الهيئة العامة للرياضة والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن على إستاد نادي كوينز بارك رينجرز.

رابط كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر Online – كول كورة Al Hilal

وانتهت المباراة لصالح الزعيم بنتيجة 2-1 وتُوج بكأس السوبر بهدفي محترفي الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي جيلمين ريفاس، بينما أحرز المحترف المغربي كريم الأحمدي هدف الاتحاد الوحيد.





رقم المواجهة في الدوري السعودي





ويلتقي الهلال اليوم مع الاتحاد في ثاني مباريات موسم 2018-2019 وفي جعبته 15 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة مع نادي الاتفاق، بينما يقبع العميد في المركز الأخير وفي رصيده نقطتين فقط من الهزيمة في 4 مباريات والتعادل في لقاءين.‏