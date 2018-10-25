ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:42 م
الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)
طباعة
 

بعدل قليل نطير سويا، لمشاهدة مباراة الاهلي والفتح في بطولة الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة اليوم الخميس الموافق 25-10-2018، وقالت جريدة عكاظ اليوم الخميس، في خبر نسبته إلى مصادرها الخاصة، إن جويدي فضل ضم المحترف دجانيني ومهند عسيري إلى قائمة الفريق.


الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)


يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره الفتح اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 .


تاريخ مواجهات الفريقين:

التقى الفريقان في 18 مناسبة بالبطولة.. حقق الأهلي العلامة الكاملة في 11 لقاء مقابل 3 انتصارات للفتح، وخيم التعادل على 4 مواجهات.. أكبر فوز بين الفريقين من نصيب الأهلي بخماسية نظيفة في الدور الثاني موسم 2015-2014.

 

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS– السعودية الرياضية

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت السعودية

 

الأهلي يسعي للاستفاقة أمام الفتح:

يأمل فريق الأهلي في استعادة توازنه بعد خسارته، بسداسية أمام الاتفاق في المباراة الماضية، ليتراجع الراقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

 

 

تشكيل الأهلي أمام الفتح:          

حراسة المرمي: محمد العويس 

خط الدفاع: محمد عبدالشافي .. معتز هوساوي .. اليكسيس .. سعيد المولد

خط الوسط: جوزيف دي سوزا .. حسين المقهوي .. خوسية خورادو .. دجانيني

خط الهجوم: مهند عسيري ... عمر السومة

 

 

تشكيل الفتح أمام الأهلي:

ماكسيم كوفال - ماجد هزازي - علي العوجامي - محمد نعماني - ماتياس آجوريجاري- محمد الفهيد - نزوزي توكو - نصور حمزي - إبراهيم شنيحى - ألكالي بانجورا- عبد القادر الوسلاتي.


مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | الأهلي والفتح| yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | الأهلي والفتح| yalla shoot،  يلا شوت مباشر ، يلا شوت بث مباشر ، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الأهلي والفتح اليوم بث مباشر بدون تقطيع.


يقابل فريق الأهلي السعودي، نظيره الفتح، بالجولة السابعة من منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018- 2019.، غدًا، الخميس الموافق 25 أكتوبر، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر في آخرى.

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

الأهلي السعودي Vs الفتح. 
البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7).
القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 + دوري بلس HD2 .
الملعب : الجوهرة المشعة .
المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية 2) + عبدالله الحربي (دوري بلس 2) .


مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة KSA SPORTS بث مباشر 25-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال الأهلي ضد الحزم مباشر علي قناة السعودية الرياضية مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر اليوم الخميس الموافق 25-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.


وسيكون الأهلي على فرصة ثمينة للفوز على الفتح من أجل تعويض الخسارة السابقة أمام الاتفاق بنتيجة 6-2 في واحدة من أقوي المفاجات في البطولة .


الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)



المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلي والفتح يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والفتح كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والفتح على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة الاهل والفتح كورة اون لاين مشاهدة الدوي السعودي مشاهدة الاهلي والفتح مباراة الاهلي والفتح مباشر مباراة الاهلي في الدوري السعودي مباشر شاهد مباراة الاهلي والفتح بث مباشر مباراة الاهلي والفتح يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والفتح كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والفتح كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والفتح بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والفتح بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي اليوم بث مباشر الدوي السعودي بث مباشر الاهلي والفتح بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 5:30:01 PM