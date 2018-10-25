الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)
بعدل قليل نطير سويا، لمشاهدة مباراة الاهلي والفتح في بطولة الدوري السعودي ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة اليوم الخميس الموافق 25-10-2018، وقالت جريدة عكاظ اليوم الخميس، في خبر نسبته إلى مصادرها الخاصة، إن جويدي فضل ضم المحترف دجانيني ومهند عسيري إلى قائمة الفريق.
الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)
يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره الفتح اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 .
تاريخ مواجهات الفريقين:
التقى الفريقان في 18 مناسبة بالبطولة.. حقق الأهلي العلامة الكاملة في 11 لقاء مقابل 3 انتصارات للفتح، وخيم التعادل على 4 مواجهات.. أكبر فوز بين الفريقين من نصيب الأهلي بخماسية نظيفة في الدور الثاني موسم 2015-2014.
موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم
البطولة : الدوري السعودي
القنوات الناقلة: KSA SPORTS– السعودية الرياضية
معلق المباراة : لم يحدد بعد
الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر
الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت السعودية
الأهلي يسعي للاستفاقة أمام الفتح:
يأمل فريق الأهلي في استعادة توازنه بعد خسارته، بسداسية أمام الاتفاق في المباراة الماضية، ليتراجع الراقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.
تشكيل الأهلي أمام الفتح:
حراسة المرمي: محمد العويس
خط الدفاع: محمد عبدالشافي .. معتز هوساوي .. اليكسيس .. سعيد المولد
خط الوسط: جوزيف دي سوزا .. حسين المقهوي .. خوسية خورادو .. دجانيني
خط الهجوم: مهند عسيري ... عمر السومة
تشكيل الفتح أمام الأهلي:
ماكسيم كوفال - ماجد هزازي - علي العوجامي - محمد نعماني - ماتياس آجوريجاري- محمد الفهيد - نزوزي توكو - نصور حمزي - إبراهيم شنيحى - ألكالي بانجورا- عبد القادر الوسلاتي.
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وسيكون الأهلي على فرصة ثمينة للفوز على الفتح من أجل تعويض الخسارة السابقة أمام الاتفاق بنتيجة 6-2 في واحدة من أقوي المفاجات في البطولة .
الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم | شاهد مباراة الاهلي والفتح لايف | الاهلي والفتح (دوري بلس)