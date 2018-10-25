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تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي والفتح اليوم | بث مباشر الاهلي والفتح لايف .. يلا شوت مباراة الاهلي والفتح (دوري بلس)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:30 م
تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي والفتح اليوم | بث مباشر الاهلي والفتح لايف .. يلا شوت مباراة الاهلي والفتح (دوري بلس)
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سيدخل الأخضر هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة، أمام الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري، بعدما حسم الأخير المباراة لصالحه بنتيجة ست أهداف مقابل هدفين، وتعتبر هذه الخسارة الأولى لهم هذا الموسم، وسيدخل هذه المواجهة وكله أمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد 6 جولات، فاز في أربع، وتعادل في واحدة، وخسر مثلها .

التقى الفريقان في 18 مناسبة بالبطولة.. حقق الأهلي العلامة الكاملة في 11 لقاء مقابل 3 انتصارات للفتح، وخيم التعادل على 4 مواجهات.. أكبر فوز بين الفريقين من نصيب الأهلي بخماسية نظيفة في الدور الثاني موسم 2015-2014.

تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي والفتح اليوم | بث مباشر الاهلي والفتح لايف .. يلا شوت مباراة الاهلي والفتح (دوري بلس)

يستقبل فريق الأهلي السعودي نظيره الفتح اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017-2018 .


تاريخ مواجهات الفريقين:

التقى الفريقان في 18 مناسبة بالبطولة.. حقق الأهلي العلامة الكاملة في 11 لقاء مقابل 3 انتصارات للفتح، وخيم التعادل على 4 مواجهات.. أكبر فوز بين الفريقين من نصيب الأهلي بخماسية نظيفة في الدور الثاني موسم 2015-2014.

 

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS– السعودية الرياضية

معلق المباراة : لم يحدد بعد

الساعة : 17:30 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 18:30 مساءًا بتوقيت السعودية

 

الأهلي يسعي للاستفاقة أمام الفتح:

يأمل فريق الأهلي في استعادة توازنه بعد خسارته، بسداسية أمام الاتفاق في المباراة الماضية، ليتراجع الراقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

 

 

تشكيل الأهلي أمام الفتح:          

حراسة المرمي: محمد العويس 

خط الدفاع: محمد عبدالشافي .. معتز هوساوي .. اليكسيس .. سعيد المولد

خط الوسط: جوزيف دي سوزا .. حسين المقهوي .. خوسية خورادو .. دجانيني

خط الهجوم: مهند عسيري ... عمر السومة

 

 

تشكيل الفتح أمام الأهلي:

ماكسيم كوفال - ماجد هزازي - علي العوجامي - محمد نعماني - ماتياس آجوريجاري- محمد الفهيد - نزوزي توكو - نصور حمزي - إبراهيم شنيحى - ألكالي بانجورا- عبد القادر الوسلاتي.


على الجانب الآخر الفتح قادم من بفوز غالي، في الجولة الماضية بعدما تغلب على الرائد، بثلاثية نظيفة، سيدخل هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية، ويحتل النموذجي المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد 6 مباريات، فاز في اثنين وتعادل ثلاث وخسر في واحدة .



تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي والفتح اليوم | بث مباشر الاهلي والفتح لايف .. يلا شوت مباراة الاهلي والفتح (دوري بلس)

 


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