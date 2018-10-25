Dawri Plus – مباراة الهلال والاتحاد الدوري السعودي دوري بلس HD

مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، ستكون في غاية الندية بين الفريقين، حيث تنطلق السهرة الكروية بين الهلال والاتحاد في تمام 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قناة دوري بلس بصوت المعلق عبد الله الحربي، بينما ستذاع عبر القناة السعودية الرياضية الثانية أيضا.





والسهرة تأتي مع الكلاسيكو الكبير ومع استوديو تحليلي كبير يقوده في القناة السعودية الرياضية الاولى الإعلامي وليد الفراج ومعه نخبة كبيرة من المحللين منهم محمد نور نجم الاتحاد ويوسف الثنيان نجم الهلال وأحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك ويقوم بالتعليق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي

