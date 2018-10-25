لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟

أثارت هدية محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من سيدة مصرية في ملعب آنفيلد أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".









وخطفت هدية محمد صلاح الأنظار لأن السيدة أصرت على حضور مباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.









وظلت هدية محمد صلاح مثار تساؤل بين الجماهير حتى تم الكشف عنها وهي عبارة عن صندوق من من الشيكولاتة البلجيكية من ماركة Corné.





هدية محمد صلاح تتسبب في سعادة سيدة





وأبدت السيدة سعادتها البالغة بقبول محمد صلاح الهدية بعد أن منحها القميص الخاص به عقب مباراة ليفربول والنجم الأحمر.









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