ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:43 م
لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟
هدية محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 
أثارت هدية محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من سيدة مصرية في ملعب آنفيلد أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".


وخطفت هدية محمد صلاح الأنظار لأن السيدة أصرت على حضور مباراة ليفربول والنجم الأحمر الصربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.


وظلت هدية محمد صلاح مثار تساؤل بين الجماهير حتى تم الكشف عنها وهي عبارة عن صندوق من من الشيكولاتة البلجيكية من ماركة  Corné.

هدية محمد صلاح تتسبب في سعادة سيدة

وأبدت السيدة سعادتها البالغة بقبول محمد صلاح الهدية بعد أن منحها القميص الخاص به عقب مباراة ليفربول والنجم الأحمر.


اقرأ أيضًا



لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟
لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟
لماذا خطفت هدية محمد صلاح الأنظار وما نوعها؟
المزيد عن: هدية محمد صلاح من سيدة مصرية هدية محمد صلاح في انفيلد هدية محمد صلاح محمد صلاح في مباراة ليفربول والنجم الاحمر محمد صلاح ليفربول والنجم الاحمر ليفربول ضد النجم الاحمر الصربي ليفربول ضد النجم الاحمر ليفربول سيدة مصرية اهداف محمد صلاح اليوم اخبار محمد صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 2:00:01 PM