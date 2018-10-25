شحاتة غريب يكتب : أمير قطر ووعوده الزائفة

يلعب دائما تميم بن حمد أمير قطر على وتر المصالح الشخصية، والتي تخدمه فقط ليس حتى شعبه، ففي زيارته لتركيا وتقديمه 15 مليار دولار في صورة استثمارات مباشرة ليس بالأمر الطوعي، ففي ظل تراجع الاقتصاد القطري الذي تعاني منه دويلة قطر بسبب دعمها للإرهاب المستمر، تلعب دائماً الأدوار المشبوهه.





فخبراء الاقتصاد قد أكدوا بأن الدعم المالي الذي تعهد به تميم خلال زيارته لتركيا، أمر صعب تحقيقه خاصة وأن قطر لن تقدم هذا الدعم بصورة دعم نقدي بل استثمارات مباشرة، كما أن وفاء تميم بتنفيذ وعوده سيزيد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها قطر نتيجة المقاطعة العربية من دول الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب دعم قطر للإرهاب، كا أن ارتفاع ديون قطر الخارجية سيكون له بالغ التأثير على الاقتصاد القطري ليس في هذا العام فقط بل في السنوات الأربع القادمة حتى عام 2022، مما سيعرض قطر لمشكلات اقتصادية عديدة.





وتعاني الدوحة من مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية، وهو ما يفسر اتجاه البنك المركزي القطري إلى رفع سعر الفائدة على الودائع، في ظل تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية يومياً في الفترة الماضية بصورة كبيرة بعد أن شهدت البورصة عمليات بيع كبيرة.





فكيف لنا أن نثق في دويلة اقتصادها في انهيار إلا انها دائماً تدخل في معارك خسارة .