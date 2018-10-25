سحر نصر: 100 فرصة استثمارية بمحور قناة السويس





قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018م، باصطحاب وفد امريكى يضم عدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، فى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والانفاق الجديدة للقناة، لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لممثلى الشركات الأمريكية بزيارة المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى.





وحضر الزيارة، كل من خوش تشوكسى، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومن أبرز الشركات التى حضرت الجولة هى أبوت وبكتل وسانوفى و أوراسكوم كونستراكشون، و"اجيكو" وفيديكس وميتلايف ومجموعة فيتاس ونكست فن.





وأشادت الشركات الأمريكية، بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى هذه المنطقة، في ظل ان هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر.





وأكد خوش تشوكسى، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، أن الزيارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لهم خلال لقاء سيادته الاخير بهم، موضحا أن الولايات المتحدة هى ثالث أكبر مستثمر فى مصر والكثير من الشركات الامريكية تعمل فى القطاعات المختلفة مثل الغاز والتأمين والصناعات الدوائية والزراعة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وهم يلعبوا دور محورى فى تقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وذكر أن الاستثمار فى مصر حاليا هو ايجابى جدا، والشركات الامريكية ترغب فى ضخ استثمارات جديدة فى محور تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن وفد الشركات الأمريكية يضم أكثر من 40 شركة وهم لأول مرة يروا صورة ايجابية بهذا الشكل عن الاستثمار فى مصر، مقدما شكره للقيادة السياسية على الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا.





وأكد كلوس بونيمانن، مستشار شركة اجيكو الامريكية، أنهم يرغبون فى توسيع الاستثمار فى مصر ويبحثون عن المكان المناسب لذلك سواء فى محور قناة السويس أو مشروع 1.5 مليون فدان، موضحا أن شركته تستخدم تكنولوجيا جديدة فى الزراعة وهو فكر جديدة يريدون الاستثمار فيه فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم اسمدة زراعية جديدة وتقوم بتدريب العاملين على الالات الجديدة.





وأوضح محمد شاهين، العضو المنتدب لشركة فيديكس اكسبريس، أن مناخ الاستثمار فى مصر مناسب جدا لضخ مزيد من الاستثمارات، موضحا أن شركته ترغب فى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال اللوجستيات.









وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن محور قناة السويس يضم أكثر من 100 فرصة استثمارية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمي للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمي ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصري ومليار و200 مليون مستهلك أفريقي و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة الثنائية مع الأسواق الرئيسية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.





وذكر الفريق مهاب مميش، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الاساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

وذكر الفريق مهاب مميش أن إدارة المنطقة الاقتصادية تقوم، بشكل موازي، بالتطوير الشامل والمستمر للمجرى الملاحي لقناة السويس، والذي بدأ يؤتي بثماره مع تعافي حركة التجارة العالمية، والذي ينعكس بدوره على التكامل مع المنطقة الاقتصادية، وإحداث نقلة في الاستثمار بالمنطقة والاقتصاد الوطني.





وأكد "مميش" أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، واصبحت القناة تساهم فى وصول الادوية وجميع الاحتياجات بشكل اسرع، وتم تعميق قناة السويس إلى عمق 24 متر ليستفيد منها الاجيال المقبلة، مما ساهم فى جعل قناة السويس القناة رقم واحد فى العالم، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة ونعمل حاليا على التنويع في الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووضع أفضل حوافز إستثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة.





وأشار إلى أن مدينة الاسماعيلية الجديدة هى أول مدينة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتى ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب فى مصر.





وعقب ذلك، اصطحب الفريق مهاب مميش، الوزيرة والشركات الامريكية، فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة، وجولة ثانية فى احدى انفاق قناة السويس، مشيرا إلى أن الأنفاق الأربعة ستختصر عبور ضفتى القناة فى ٤ دقائق بدلاً من ساعات، كما يحدث حالياً، موضحا أن هذه الانفاق هى ملحمة جديدة قام بها المصريون فى حفر الأنفاق والعبور إلى سيناء والقضاء تماماً على الإرهاب عن طريق ربط شرق القناه بغربها.



