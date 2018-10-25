سعر الليرة السورية اليوم أمام الجنيه المصري الخميس 25 أكتوبر

الليرة السورية هي العملة النقدية الرسمية المتداولة داخل جمهورية سوريا الشقيق، ويتم التعامل بالليرة السورية داخل أسواق التعاملات المالية السورية بشكل مباشر من خلال التعاملات اليومية بالليرة السورية المعتمدة، التي تم التعامل بها منذ عام 1948.





تاريخ نشأة الليرة السورية





سوريا كانت ولاية تابعة للدولة العثمانية، وذلك قبل نهاية الحرب العالمية الأولي، وكانت العملة المتداولة داخل سوريا في ذلك الوقت هي الليرة التركية، ولكن بعد سقوط الدولة العثمانية هناك، واحتلت سوريا من قبل فرنسا، وأصبحت سوريا تحت رعايته فرنسا هي ولبنان، قامت فرنسا بتأسيس أول مصرف هناك، وسمي مصرف سوريا ولبنان، يكون المسئول الأول عن إصدار العملة الموحدة في سوريا ولبنان تحت رعايتها، وقام المصرف بإصدار أول ليرة سوريا عام 1919، لتكون العملة الموحدة بكل من سوريا ولبنان، ثم انفصلت الليرتان السورية واللبنانية عام 1948 ، لتصبح لسوريا عملة منفصلة خاصة بها، يقوم بإصدارها مصرف سوريا المركزي، بعد أن استقل مصرف سوريا ولبنان لسوريا فقط، والجدير بالذكر أن الليرة السورية تنقسم إلي 100 قرش.





سعر الليرة السورية اليوم أمام الجنيه المصري





1 جنيه مصري = 28.75 ليرة سورية

1 ليرة سورية = 0.035 جنيه مصري





الليرة السورية المتداولة داخل الأسواق السورية، تواجه تحديات كثيرة خاصة بعد تدهور الاقتصاد السوري النامي، الذي كان يعتمد على أساساً على الزراعة وبعض الخدمات البشرية الأخرى كالسياحة، والصناعة ولكن بشكل غير أساسي، ولكن بعد الأزمة السياسية التي تمر بها سوريا منذ عام 2011 حتى الآن والتي أدت لتدهور وتراجع الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.