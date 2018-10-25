الصين واليابان تسعيان لعلاقات دافئة فى ظل الخلافات التجارية الأمريكية

وصل رئيس الوزراء الياباني إلى بكين اليوم الخميس في أول قمة ثنائية رسمية مع قادة الصين منذ 7 سنوات في الوقت الذي يسعى فيه المنافسون الآسيويون للبناء على ذوبان الجليد وسط الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.

وووفقاً لوكالة رويترز، أنّ زيارة شينزو آبي التي تستغرق 3 أيام، من المتوقع أن تسهم فى نطاق جديد للتعاون بين أكبر اقتصادين في آسيا، وكذلك تعزيز الثقة، التي كانت هشة في بعض الأحيان منذ أن أعادت العلاقات الدبلوماسية في عام 1972.

وقال آبي في كلمة ألقاها في حفل استقبال في بكين بعد وصوله بقليل "اليابان والصين تلعبان دورا لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية ليس فقط في آسيا بل في العالم."