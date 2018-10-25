كارتيرون يدرس الدفع بأحمد علاء أمام الوصل

يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدفع بأحمد علاء في التشكيلة الاساسية للمارد الأحمر أمام الوصل الإماراتي، في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس زايد الدولية.





وقام الجهاز الفني للأهلي بقيد أحمد علاء رسميا في قائمة الفريق العربية، بعدما قرر الاتحاد العربي زيادة قوائم الفرق من 30 لاعبا إلى 35 لاعبا.





والجدير بالذكر أن الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما نجح في تخطي شبيبة القبائل في الدور نصف النهائي من البطولة.