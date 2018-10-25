مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم (كلاسيكو السعودية)| بث مباشر دوري جميل مباراة الهلال والاتحاد الآن| Ksa Sport live

تابعونا اليوم وتغطية خاصة للكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ولقاء الأهلي الجريح أمام الفتح ولاتقل ندية مباراة مباراة المنتشي بتحقيق اكبر فوز في المسابقة حتى الان الاتفاق أمام النادي الكبير الاهلي بسداسية مقابل هدفين مع نظيره الحزم الذي حقق الانتصار الثاني له هذا الموسم بالجولة السادسة ايضا ويقام هذا اللقاء الأخير في تمام الساعة 5.40 دقيقة بتوقيت المملكة وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة دوري بلس والقناة السعودية الرياضية +1 ويقوم بالتعليق على المباراة على دوري بلس جعفر الصليح

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم (كلاسيكو السعودية)| بث مباشر دوري جميل مباراة الهلال والاتحاد الآن| Ksa Sport live



تشكيل الهلال أمام الاتحاد:

حراسة المرمي : علي الحبسي - خط الدفاع : ياسر الشهراني – البرتو بوتيا – علي البليهي – حسن كادش - خط الوسط : عبدالله عطيف – محمد كنو – سالم الدوسري - الهجوم : اندري كاريلو -كارلوس ادواردو – بافيتيمبي غوميز.





تشكيل الاتحاد أمام الهلال:

حراسة المرمى: عساف القرني - الدفاع: تياجو كارليتو، أحمد عسيري، ماثيو جورمان، عمر المزيعل - الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، كارلوس فيلانويفا، فالديفيا - الهجوم: بيزيتش، رومارينيو





والسهرة تأتي مع الكلاسيكو الكبير ومع استوديو تحليلي كبير يقوده في القناة السعودية الرياضية الاولى الإعلامي وليد الفراج ومعه نخبة كبيرة من المحللين منهم محمد نور نجم الاتحاد ويوسف الثنيان نجم الهلال وأحمد حسام ميدو نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك ويقوم بالتعليق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي









بينما مباراة الأهلي والفتح تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وسوف يتم بثها عبر قناة دوري بلس بصوت المعلق عبد الله الحربي كما يتم بثها عبر القناة السعودية الرياضية الثانية









معلومات عن المباراة.

الهلال Vs الإتحاد.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 7).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلقين : علي سعيد الكعبي (السعودية الرياضية) + عيسى الحربين (دوري بلس) .





موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي اليوم:-

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مباراة الهلال أمام الاتحاد ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن وسوريا وفلسطين، عبر قناة السعودية الرياضية 1 KSA Sport HD 1، وتطبيق دوري بلس، وتعليق مميز للمعلقين علي سعيد الكعبي وفارس عوض.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم (كلاسيكو السعودية)| بث مباشر دوري جميل مباراة الهلال والاتحاد الآن| Ksa Sport live





