معلومات تعرفها لأول مرة عن كليوباترا السابعة

تنتمي كليو باترا إلى أسرة البطالمة الإغريقيين الذين حكموا مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر، كما انها آخر فراعنة مصر، شاركت زوجها الحكم واستولت عليه بعد وفاته.





عرفت كليوباترا بسلسلة علاقتها العاطفية التى هدفت من ورائها الحفاظ على استقلال مصر عن الأمبراطورية الرومانية، فقد كانت الوحيدة التى تعلمت لغتهم بين الحكام البطالمة.



