علاء زلزلي مكرماً في لبنان.. وإطلاق ألبومه قريباً

كرّمت لجنة مهرجان أفضل الدولية ومكاتب نوري ميديا فعاليات مهرجان "AFDAL"، النجم اللبناني علاء زلزلي "King Of The Stage"، من خلال حفل كبير تميّز بالتمثيل الدبلوماسي وضمّ نخبة من أهل الفن والجمال والأزياء والإعلام حيث أطلقت دورته الأولى في فندق فنيسيا في العاصمة اللبنانية بيروت.





وتسلّم "زلزلي" جائزته من مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة إم بي سي زياد حمزة والإعلامي الدكتور جمال فياض.





وعبر النجم علاء زلزلي عن امتنانه وشكره قائلاً: "لكل مجتهد نصيب و يشرفني هذا التكريم من قبل القائمين على المهرجان وأشكرهم على هذه اللفتة الجميلة ، كما أعتبر هذا التكريم مسؤولية كبيرة تجاه جمهوري الذي احاول دائماً تقديم الأفضل لإرضائهم".





كما وعد زلزلي جمهوره بإطلاق اغنيتين بلغتين عالميتين، إلى جانب إصدار ألبوم تحت عنوان "انت القصة” يذكر ان النجم علاء زلزلي أطلق مؤخراً أغنية بعنوان "بتعقد بتجنن".



