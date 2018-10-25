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7 نصائح للتعامل مع حساسية العين في العواصف الترابية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:19 م
7 نصائح للتعامل مع حساسية العين في العواصف الترابية
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شهدت شوارع القاهرة عواصف ترابية شديدة من الساعات الماضية، والعين هي أكثر المناطق حساسية، لذا هناك 7 نصائح لتجنب مضاعفات العواصف الترابية عليها إذا كنت مريض بحساسية العين:-

1. من الأفضل تجنب الخروج من المنزل، لكن إذا كنت مضطرا للخروج فيجب ارتداء نظارة الشمس.

2. من الضرورى التواجد فى مكان مغلق، لتجنب الأتربة التى تتسبب فى التهاب عينيك.

3. الحرص على غسل عينيك جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة عينيك بيديك.

4. إذا كنت تشعر بألم وحرقة فى العينين فيجب إجراء كمادات دافئة على العينين واستشارة الطبيب حتى لا تزداد شدة.

5. تجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية عينيك، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين.

6. إذا تعرضت لاحمرار فى العينين فيجب ألا تتجاهله، ومن الأفضل اللجوء لقطرات معقمة ومرطبة للعين، لتجنب الجفاف.

7. في العمل احرص على غسل عينيك جيدا بالماء الفاتر، ووضع قطرة مرطبة للعين، لتجنب الجفاف الشديد الناتج عن الأتربة واستخدام أجهزة الكمبيوتر. 
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