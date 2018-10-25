علي العقيلي: قطر تخذل تركيا اقتصادياً وسياسياً

سرعان ما تبخرت الوعود التي قطعتها الدوحة على نفسها تجاه الاقتصاد التركي المتهاوي، وأصابت النظام التركي بخيبة أمل .





وبداية بتميم الذي علق على الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تركيا، مشيرا إلى أنه اتخذ عدة قرارات بشأن الأزمة خلال زيارته إلى أنقرة 15 أغسطس/ آب الماضي .





وانتهاء بالكثير من الخطابات الإعلامية والسياسية التي تغنت بها الدوحة إعلامياً وسياسياً على حساب الازمة التركية وتفاخرت بأنها ستدعم و.. و...





وبدلاً من الاهتمام بالاقتصاد التركي انشغلت وسائل اعلام قطر بقضية جمال خاشقجي وتناست الازمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة وتناست الدوحة وعودها لليرة التركية .





نجحت قطر في استغلال قضية خاشقجي والهروب من الوعود التي قطعتها على نفسها وتعهدت لتركيا بها، وجعلت من قضية خاشقجي جل اهتمامها، على الرغم ان اهتمام الدوحة بقضية خاشقجي يخدم دولاً أجنبية غير تركيا .





ويعد ذلك السلوك من الدوحة هروب إلى الامام من وعود قطعتها لدولة تفوقها عشرات الأضعاف وتعجز ان تفي بوعودها معها .





وتعد وعود قطر لتركيا متسرعة جداً لم تستند على أي دراسات حتى تنجح في الوفاء بها لكنها كانت عبارة عن تهور وحرب اعلامية وسياسية مقصودة لكنها عادت عليها بالكثير من الأزمات وعدم الثقة بينها وأنقرة .





وكان تميم أعلن خلال زيارته لتركيا منتصف اغسطس الماضي عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار".





وكشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في وقت سابق اليوم، عن أول قرار عاجل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدعم الاقتصاد التركي، وذلك عقب اجتماع مغلق استمر نحو 3.5 ساعة مع أردوغان".

وقال كالين، إن قطر وعدت بلاده بدعم يقدر بـ 15 مليار دولار على شكل مشاريع استثمارية، مضيفا أن "أسس الاقتصاد التركي قوية وستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة‎، وأن العلاقات التركية القطرية قائمة على أسس ثابتة من الصداقة الحقيقية والتضامن".

كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم تفي الدوحة في وعودها لأنقرة كونها لم تستند على أية دراسات حقيقية ولم تدرك قطر حجمها الحقيقي أمام الدول الأكبر حجماً .





وتسبب خذلان قطر لتركيا في أزمة ثقة بين البلدين وخلق مشاكل داخلية في العلاقات المبنية على النكاية بالأشقاء وليس لمواجهة الأعداء المحيطين المتربصين بالمنطقة .





وليس بغريب على قطر عدم إيفائها وعودها مع تركيا فقد خانت دول مجلس التعاون الخليجي عدة مرات ولم تفي بالوعود التي كانت تقطعها على نفسها .





وأكدت الصحافة التركية خذلان الدوحة لأنقرة حيث اتهمت دولة قطر بتجاهل الأزمة الاقتصادية التركية، وعدم اتخاذ موقف إيجابي رغم دعم تركيا السابق لقطر عند إعلان دول الحصار مقاطعتها.

ورداً على اتهامات الصحافة التركية قال المحلل السياسي والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل، إن ما يحدث الآن هو العكس، فعلى المستوى الشعبي القطري، توجه كثير من القطريين لمحلات الصرافة لشراء الليرة التركية بعشرات الملايين من الدولارات، بهدف دعم وإنعاش العملة التركية، لأن تركيا حليف استراتيجي لدولة قطر، وهو ما أثار موجة كبيرة من السخرية في أوساط المتابعين والمهتمين .





وبهذا تظل قطر نموذجاً للسخرية بين الدول في قراراتها وتصرفاتها وسياساتها الخاطئة التي تقودها إلى الهواية وتجعلها في عزلة صغيرة .





كما جعلت من نفسها نموذجاً في الغدر بالأشقاء وخيانة الشركاء والحلفاء وإخلاف الوعد وعدم الالتزام بالوعود والمواثيق .





وقد تجلى واضحاً لأنقرة مدى سطحية وسذاجة الدوحة وعدم جديتها وتهاونها واستخفافها بالقضايا السياسية والاقتصادية المصيرية والعلاقات الدولية .