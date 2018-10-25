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مهرجان لتكريم الرموز الإعلامية 11 نوفمبر في بورسعيد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:08 م
مهرجان لتكريم الرموز الإعلامية 11 نوفمبر في بورسعيد
صورة من مهرجان العام الماضي
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الفجر
 
أكد سمير عوض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحياة للصحافة والإعلام على إقامة الدورة التاسعة عشر لمهرجان الحياة للدراما ودعم المبدعين لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون في بورسعيد يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر المقبل .

وسيقام المهرجان تحت شعار "ثروتنا إبداعنا وتراثنا" حيث يرأس المهرجان الإعلامية الدكتورة صافي يونس وسيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الإعلام .

وستبدأ الاحتفالية رسميا في تمام الساعة 8.30 مساءا بقاعة كونكورد شارع طرح البحر ببورسعيد .
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