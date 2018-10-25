مهرجان لتكريم الرموز الإعلامية 11 نوفمبر في بورسعيد

أكد سمير عوض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحياة للصحافة والإعلام على إقامة الدورة التاسعة عشر لمهرجان الحياة للدراما ودعم المبدعين لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون في بورسعيد يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر المقبل .



