254 مليون جنيه اعتمادات بموازنة مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء ل









أكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس ان الاعتمادات المدرجة بالباب الاول بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2018/2019 تبلغ 254 مليون جنيه تتضمن مرتبات المدرسين الدائمين والمنتدبين عن سنة مالية كاملة وان التنفيذ الفعلي خلال الأربع اشهر الأولى من العام المالي الحالي بلغ نحو 83 مليون جنيه في حين ان الاعتماد المتاح حاليا لصرف مستحقات العاملين حتى نهاية السنة المالية الحالية بلغ في 25/10/2018 نحو 171 مليون جنيه، وبالتالي فانه يمكن للمديرية الخصم لكامل المستحقات القانونية للعاملين الدائمين والمنتدبين على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول وفقا لحكم المادة رقم 108 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي نصت بأن يتقاضى المنتدب كامل اجره من الجهة المنتدب اليها.





جاء ذلك ردا على ما اثير بأحد المواقع الإخبارية مؤخرا عن تأخر صرف مستحقات المدرسين المنتدبين من مديريات التعليم المختلفة للعمل بمحافظة جنوب سيناء.



