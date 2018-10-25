ننشر مستندات المصري لاتهام حكم فيتا كلوب بالرشوة (صور)

يتسلح نادي المصري البورسعيدي بصور المحادثات في شكواه ضد حكم مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي التي انتهت بهزيمة الفريق البورسعيدي برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.





وقرر النادي المصري تقديم شكوى ضد حكم مباراته أمام فيتا كلوب تتضمن رسائل نصية متبادلة باللغة الإنجليزية، فضلًا عن مكالمة هاتفية قام أحد مسؤولي النادي بتصويرها بدعوى طلب الحكم الحصول على رشوة قبل المباراة.





وأدار مباراة المصري وفيتا كلوب طاقم تحكيم من جزيرة سيشل بقيادة بيرنارد كاميل ومعاونيه جيلبرت ليستا، وجيمس فريدريك إيميل والحكم الرابع أليستر بارا.



