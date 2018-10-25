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شاهد.. فشل عملية إنزال مدرعة أمريكية من طائرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:08 م
شاهد.. فشل عملية إنزال مدرعة أمريكية من طائرة
مدرعة أمريكية
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وكالات
 

فشل عسكريان أمريكيان بإلقاء عربة مدرعة من طراز "هامفي" من طائرة النقل العسكرية (إس-17).

 

خلال فترة اختبار منصة جديدة لهبوط المركبات الثقيلة، قام الجيش بعملية إنزال لعربة مدرعة من طراز "هامفي" قبل دقيقة واحد من الوقت الذي من المفترض أن يكون، مما أدى إلى هبوطها على بعد حوالي الكيلومتر والنصف من منطقة الهبوط في منطقة ريفية، كما نقل موقع "ميليتاريا" الحربي.

 

وبحسب الموقع، فإنه لم يصب أحد بأذى، ولم تتضرر الممتلكات الخاصة، ويجري الآن التحقيق في سبب الحادث.

 

ووقعت في العام 2016 حادثة مماثلة مع المظليين الأمريكيين خلال التدريبات الـ173 للواء الإنزال الجوي الأمريكي في قاعدة ألمانية، حيث تحطمت ثلاث سيارات مدرعة من طراز "هامفي" بعد انهيار منصة الهبوط.

 

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