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تركيا: تركيب منظومة اس-400 الروسية فى أكتوبر 2019

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:06 م
تركيا: تركيب منظومة اس-400 الروسية فى أكتوبر 2019
منظومة اس-400 الروسية
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خاطر عبادة
 

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، نقلاً عن وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أن تركيب منظومات صواريخ أرض-جو روسية اس-400 فى تركيا سيبدأ فى أكتوبر 2019.


وقال عكار للأناضول، إنه سيتم إرسال أفراد مطلعين إلى روسيا لتلقي التدريب والعودة إلى العمل في تركيا.

 

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من شراء منظومات اس-400، وهددت بفرض عقوبات وإيقاف عمليات شراء أخرى ، لكن أنقرة أصرّت على الصفقة.

 

وقالت تركيا إن حلفائها الغربيين، وخصوصاً الولايات المتحدة، فشلوا في التعاون معها في جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية، وأن أنقرة اضطرت إلى النظر خارج الناتو لتلبية احتياجاتها.

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