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رجال يد الأهلي يواجه أغادير في بطولة إفريقيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:03 م
رجال يد الأهلي يواجه أغادير في بطولة إفريقيا
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علي نبوي
 
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق رجاء أغادير المغربي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.

وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، ويسعى خلالها الفريق لتقديم عرض قوي والفوز؛ من أجل التأهل الى المربع الذهبي للبطولة.

وكان الأهلي قد نجح في إنهاء الدور الأول من البطولة بتحقيق الفوز على جميع منافسيه ليحقق العلامة الكاملة، ويضرب موعدا مع فريق رجاء أغادير في دور الثمانية.
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