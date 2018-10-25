غدا.. ٣ مواجهات للأهلي في مهرجان البراعم

تخوض فرق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي غداً الجمعة ٣ مباريات، في إطار الجولة الثانية، من الموسم الجديد لمهرجان البراعم، مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.





فريق مواليد ٢٠٠٦ بقيادة مدربه أحمد جمال يلتقي مع فريق الزهور، على ملعب المقاولون العرب، في التاسعة وخمسين دقيقة صباحا، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على اتحاد الشرطة ٤ – صفر.





ويلعب فريق مواليد ٢٠٠٧ بقيادة مدربه محمد عبد العزيز مع فريق وادى دجلة، في التاسعة صباحا، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بعد تعادله في الجولة الأولى مع اتحاد الشرطة ١ – ١.





ويلعب فريق مواليد ٢٠٠٩ بقيادة مدربه حسين شكري مع فريق إنبي على ملعب المقاولون العرب، في الواحدة والنصف ظهرا، بعد فوزه في الجولة الأولى على مركز شباب الأميرية ١٣ – صفر.





ويشرف على قطاع البراعم جمال السيد المدير الفني لفريقي مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ، وتامر حفني المدير الفني لفرق مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.



