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نشرة أخبار الظهيرة.. ختام فعاليات التدريب المصري الروسي.. وإنقلاب أتوبيس أحد المدارس بالرحاب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. ختام فعاليات التدريب المصري الروسي.. وإنقلاب أتوبيس أحد المدارس بالرحاب
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أحمد هيكل
 

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها إصابة 14 طالبًا إثر انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب.

ختام فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 3"

أنهت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية، فعاليات التدريب المشترك "حماة الصداقة 3" والذي استمر لعدة أيام بجمهورية مصر العربية.

 

رئيس الوزراء يستعرض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وتعديلات الضرائب العقارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لاستعراض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك، ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

 

عاجل.. "الصحة": إصابة 14 طالبًا إثر انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدي المدارس الخاصة بطريق القاهرة السويس، أعلى كوبري الرحاب، والمتجه إلى السويس.

 

لأول مرة.. امرأة تتولى رئاسة إثيوبيا

أعلن البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، تعيين السفيرة سهلى ورق زودي رئيسة للبلاد كأول امرأة تتولى المنصب خلفا للرئيس المستقيل مولاتو تشومي.

 

"حماية للمرشد".. صواريخ أرض جو في مطار مشهد الإيراني

أظهرت صورة التقطت عبر الأقمار الاصطناعية تطورات في بنية مطار مشهد الدولي، بينها منصة جديدة لإطلاق صواريخ أرض - جو الذي أنشئ في الجهة الشمالية للمدرج لدعم منصة أخرى.

 

تأجيل محاكمة 102 متهم في التجمهر أمام قسم المقطم اعتراضا على مقتل عفروتو

قررت محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تأجيل محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضًا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم لجلسة 7 نوفمبر المقبل لورود التقرير.

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