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رسميا.. الزمالك يتسبب في أزمة للأهلي ببرج العرب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
رسميا.. الزمالك يتسبب في أزمة للأهلي ببرج العرب
جهاز الأهلي
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علي نبوي
 
أرسل الجهاز الفني للنادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد العربي يستفسر خلاله عن موقف تدريب الفريق على ملعب برج العرب يوم السبت المقبل.

والجدير بالذكر أن الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.

ووفقا للوائح فإن الأهلي والوصل يخوضان تدريبهما الأخير ليلة المباراة على الملعب الذي سيقام عليه اللقاء وهو برج العرب لكن في نفس اليوم، وهو السبت المقبل تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الملعب ذاته.

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