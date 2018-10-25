أهلي ٢٠٠٤ يواجه اتحاد الشرطة في بطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين بالنادي الأهلي لكرة القدم «مواليد ٢٠٠٤» ضيفه اتحاد الشرطة، غدا الجمعة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة السابعة لبطولة منطقة القاهرة.





يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري، برصيد ١٨ نقطة، بالعلامة الكاملة، وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذى تعادل مع الشرطة ١- ١، في الجولة السابقة، ليصبح رصيده ١٦ نقطة.





الأهلي فاز في كل مبارياته هذا الموسم، على السكة الحديد ٦ – صفر، وعلى مصر الجديدة (ألماظة) ٧ – صفر، وعلى الطيران ١٠ – صفر، قبل أن ينسحب الأخير فى منتصف الشوط الثانى من اللقاء، وعلى النصر ٤ – صفر، وعلى الدرب الأحمر ٦ – صفر، وأخيراً على الاتصالات ٥ – صفر، مسجلا ٣٨ هدفاً، كأقوى خط هجوم، فيما لم تتلق شباك الفريق أي هدف، كأقوى خط دفاع.





كانت قرعة البطولة أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب فرق السكة الحديد، مصر الجديدة (ألماظة)، الطيران، النصر، الدرب الأحمر، المصرية للاتصالات، اتحاد الشرطة والمقاولون العرب.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي محمد سعد مديرا فنيا، ومعتز بالله إينو مدربا عاما، وأنور وجدي مدرب حراس المرمى، وعمار فتحي إداريا، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي مدلكا، ومحمد نحلة معدا بدنيا.



