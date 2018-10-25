أهلي٢٠٠١ يواجه الاتحاد السكندري غدا في بطولة الجمهورية

يواجه فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠١ ضيفه الاتحاد السكندري، غداً الجمعة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.





يدخل الأهلي المباراة وهو يتربع على صدارة ترتيب الدوري، برصيد ٢٧ نقطة، بالعلامة الكاملة، بعدما فاز في كل مبارياته، على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣ – ٢، وأخيراً على بتروجت ٤ – ٢، مسجلا بذلك ٣٤ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٥ أهداف فقط.





ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة هدافه شادي رضوان، بعد تعرضه لإصابة قوية بشرخ في عظمة الترقوة، وكدمة في الضلوع أثرت على الرئة، إثر اصطدامه بحارس مرمى بتروجت في المباراة السابقة.





ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١، أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي إخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معد بدني.



