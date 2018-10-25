"تسلا" تسجل أعلى نسبة أرباح بعد خسائرها المتكررة

سجلت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية أرباحا لأول مرة، وهذا وفقا لما وعد به مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إلون ماسك.





وسجلت تسلا صافي أرباح تشغيلية بقيمة 312 مليون دولار، وذلك في تقرير أرباح الربع الثالث، مستندة إلى مبيعاتها من سياراتها "موديل 3" ، وهي أول سيارة لها تستهدف السوق الشامل.





وكانت الشركة سجلت خسائر بقيمة 619 مليون دولار، في الربع المالي نفسه من العام الماضي.





وجاءت النتائج الإيجابية مدفوعة بتحسين الإنتاج في سيارات "موديل 3" البالغ سعرها 49 ألف دولار.





وباعت الشركة نحو 70 ألف سيارة بالولايات المتحدة في الربع الثالث، بما في ذلك 59 ألفا و65 سيارة (موديل 3).





وقالت الشركة إنها تتوقع البدء في تلقي طلبيات في أوروبا والصين لهذا الطراز من سياراتها قبل نهاية هذا العام.



