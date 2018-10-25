الحوثيون يختطفون 16 صحفيًا بينهم نقيب الصحفيين اليمني الأسبق بصنعاء

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية الخميس نقيب الصحفيين الأسبق والمفكر اليمني عبد الباري طاهر وعدداً من الصحافيين والكتاب والناشطين.

وأكدت مصادر صحافية مقربة من المعتقلين أن مسلحين من ميليشيات الحوثي اقتحموا مقر الندوة التي كانت تقام في أحد فنادق العاصمة صنعاء ، وتتمحور حول مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، واعتقلوا جميع المشاركين فيها وعددهم 20 شخصا واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

يذكر أن سجل ميليشيات الحوثي حافل بالاعتقالات التعسفية والانتهاكات الحاصلة في السجون بحق المعتقلين.