عمومية نادي حدائق الأهرام تكشف مخالفات مجلس نافع

تشهد الجمعية العمومية العادية لنادي حدائق الأهرام المقرر انعقادها غدا الجمعة ، مواجهات ساخنة بين الأعضاء العاملين وبين أعضاء مجلس الإدارة برئاسة محمد نافع، حيث تقدم عدد كبير من الأعضاء بشكاوي إلى الجهة الإدارية بوجود مخالفات مالية وإدارية صارخة تستوجب احالتها للنيابة للتحقيق في إهدار المال العام.





ويطالب أعضاء الجمعية العمومية بفتح ملف مخالفات جمعية الأسكان بالنادي ،وسرعة التحقيق في الأموال التي جمعتها لحنة الأسكان طوال 5 سنوات والتي تخطت مئات الالاف من الجنيهات ولم يتم تقديم اية خدمة للاعضاء ، حيث تم تحصيل مبلغ 300 جنية من كل عضو منذ عدة سنوات ولم يعلن مجلس محمد نافع عن تخصيص الارض ولا الوحدات السكنية لاعضاء الجمعية ، ويطالب الاعضاء من مجلس الادارة معرفة تفاصيل الجمعية الوهمية للاسكان.





ويسعي أعضاء الجمعية العمومية لفتح ملف انشاءات مسجد النادي حيث خصص المجلس قرار بالتطوير مقابل 80 ألف جنية بينما وصلت التكلفة في المسجد إلى 250 ألف جنية دون قرار من المجلس، في مخالفة صارخة.





وفجر أعضاء النادي مفاجأة عن قيام مجلس نافع باصدار قرارت في عدة صفقات اخري بالملايين وتم اساندها بالامر المباشر في مخالفات صريحة للقانون.





وتفرض قضية عضو مجلس الادارة ملهم العيسوي نفسها علي الجمعية العمومية حيث قام محمد نافع رئيس النادي باستبعاد ملهم العيسوي من حضور جلسات اجتماعات مجلس الادارة رغم انه حاصل علي اعلي الاصوات في الانتخابات الاخيرة ، ورغم تقديم ملهم العيسوي شكاوي عديدة الي الجهة الادارية واللجنة الاوليمبية يتهم نافع بعدم دعوته لحضور اجتماعات المجلس الا ان اللجنة الاوليمبية تتجاهل القضية وتجامل رئيس النادي مما اثار استياء اعضاء الجمعية العمومية، كل المؤشرات تؤكد ان الجمعية العمومية لنادي حدائق الاهرام ستشهد صدامات ومواجهات ساخنة بين الاعضاء ومجلس نافع.



