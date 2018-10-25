"فيسبوك" تحارب استغلال الأطفال جنسيا بهذه الطريقة!

تستخدم شركة فيسبوك، ممارسات صناعية قياسية، لمحاربة استغلال الأطفال جنسيا، عن طريق مطالبة المستخدمين بأن يكونوا أكبر من 13 عامًا، واستخدام مطابقة الصور لتحديد الصور المعروفة والإبلاغ عن أي انتهاكات للمركز الوطني للأطفال المفقودين (NCMEC)، حسبما قالته " أنتيجون ديفيس"، رئيسة قسم الأمان العالمي في الشركة.





وتقوم الشركة أيضًا بتطوير تقنيات جديدة لمكافحة هذه الممارسات المروعة، إذ يستفيد فيس بوك من الذكاء الاصطناعيوالتعلم الآلي من أجل العثور على عرى الطفل على نحو استباقي على منصته وتقديم تقرير عنه إلى NCMEC.





وتساعد الشركة في العثور على محتوى استغلالي لم يكن معروفًا من قبل، إذ يتم وضع علامة على الحسابات التي تنشر أو تشارك هذا المحتوى، ولدى الشركة فرق متخصصة في مراقبة وتنفيذ القواعد ضد هذا النوع من المحتوى لمراجعة النتائج والإبلاغ عنها.



