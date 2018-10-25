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فحص طبي لـ" أزارو" و"محارب" قبل مران الأهلي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
فحص طبي لـ أزارو ومحارب قبل مران الأهلي
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علي نبوي
 
يخضع وليد أزارو وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل مران اليوم لحسم موقفهما من المشاركة في المران بعدما تعرضا لإصابات بسيطة في مباراة وفاق سطيف الجزائري أمس الأول، الثلاثاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى وليد أزارو من شد في السمّانة، فيما عانى إسلام محارب من إجهاد في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يتحدد حجم إصابة الثنائي خلال مران اليوم، وإن كان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق قد أعلن أن الإصابات التي يعاني منها اللاعبان بسيطة ولا تدعو للقلق.

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