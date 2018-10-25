ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات صلبة وقمامة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات صلبة وقمامة بطريق مصر أسوان الزراعي، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانبي الطريق أو داخل أي مجرى مائي أو العبث بمقدرات الشعب.



جاء ذلك أثناء جولة تفقدية للعقيد محمد صلاح، رئيس المركز، على طريق مصر أسوان الزراعي، للوقوف على أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة وإعادة رفع كفاءة وتأهيل الطريق، حيث تم تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على السيارة المخالفة، تطبيقًا للقانون، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه وصدور قرار النيابة العامة والذي يقضي بتسلمه السيارة.



وكان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بتفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، وتحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.