ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات صلبة وقمامة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:26 ص
ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات صلبة وقمامة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا
طباعة
احمد الخميسي
 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات صلبة وقمامة بطريق مصر أسوان الزراعي، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانبي الطريق أو داخل أي مجرى مائي أو العبث بمقدرات الشعب.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية للعقيد محمد صلاح، رئيس المركز، على طريق مصر أسوان الزراعي، للوقوف على أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة وإعادة رفع كفاءة وتأهيل الطريق، حيث تم تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على السيارة المخالفة، تطبيقًا للقانون، بحيث لا يتسلم المخالف سيارته إلا بعد سداد الغرامة المالية الموقعة عليه وصدور قرار النيابة العامة والذي يقضي بتسلمه السيارة.

وكان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز بتفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها بجوانب الطرق وفي مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، وتحصيل غرامة تقدر بمبلغ خمسة عشر آلاف جنيه تُورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.


المزيد عن: مخلفات صلبة قمامة ضبط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
16:40
الحزم
الأهلي
x
17:30
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 12:20:00 PM